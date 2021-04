Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Super Ligue, Haaland... Les plans de Laporta pour Messi relancés ?

Publié le 24 avril 2021 à 13h00 par D.M.

Lionel Messi devrait recevoir prochainement une offre de prolongation du FC Barcelone. Et l’attaquant argentin devrait prêter une attention particulière au projet sportif.

« Leo est le meilleur joueur du monde. Il est très attaché à ce club. Je suis convaincu qu'il veut rester et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reste ». Président du FC Barcelone, Joan Laporta est déterminé à conserver Lionel Messi dans son effectif. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant argentin devrait prochainement recevoir une offre de la part de ses dirigeants. Selon ESPN , il serait question d’un contrat de deux ans + une année en option. Courtisé par le PSG et Manchester City, Messi voudrait écouter ses dirigeants avant de prendre une décision sur son avenir. Une décision qui ne devrait pas être annoncée avant la fin de la saison.

Messi voudrait obtenir des garanties sur le plan sportif