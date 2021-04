Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 avril 2021 à 12h00 par D.M.

Lionel Messi devrait prochainement recevoir une offre de la part de Joan Laporta, mais il ne devrait prendre aucune décision avant la fin de la saison.

L’avenir de Lionel Messi continue d’être au centre de l’actualité. Et pour cause, l’attaquant argentin ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, la Pulga voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour le prolonger. Président du FC Barcelone, Joan Laporta envisage de lui proposer un contrat de trois ans selon ESPN . Une manière aussi de contrer les attaques du PSG et de Manchester City, en embuscade dans ce dossier Messi.

« Cela va être long »