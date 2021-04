Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Lionel Messi y voit plus clair pour son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 23 avril 2021 à 20h38

Alors que Lionel Messi n’aurait toujours pas pris de décision, le capitaine du FC Barcelone prévoirait de faire son après-carrière au club culé, quoi qu’il advienne cet été. Le Barça préparerait une offensive concrète alors que le PSG et Manchester City seraient en embuscade.

Les journées se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi. Affichant des statistiques flatteuses cette saison, le sextuple Ballon d’or fait constamment parler de lui sur le terrain, mais aussi en dehors. Et la raison est simple et réside dans sa situation contractuelle. Une nouvelle fois buteur et ce à deux reprises jeudi soir face à Getafe (5-2), Lionel Messi a récolté les louanges de son entraîneur Ronald Koeman qui a fait passer le message suivant en conférence de presse. « Si j'ai parlé avec Leo, je ne vous le dirai pas. La décision est entre ses mains. Il ne baisse jamais de niveau, si sa concentration baisse, cela ne se voit pas dans son jeu. Nous avons besoin de lui. Aujourd'hui, il a, de nouveau, été décisif. J'espère il continuera pendant de nombreuses années ». a confié en conférence de presse. Pour Voetbal International , l’entraîneur du FC Barcelone assurait cette semaine qu’à aucun moment « j'ai pensé qu'il voulait autre chose ». Mais qu’en est-il vraiment ?

Pas de décision, mais un avenir au Barça à terme

Selon les informations divulguées par ESPN , Lionel Messi ne compterait pas prendre de décision dans les prochains jours, bien qu’ El Grafico ait assuré ces derniers jours que le capitaine du FC Barcelone prendrait clairement en considération une prolongation de contrat. L’idée de Messi, comme il le rabâchait en décembre pour La Sexta , est de rester concentré sur la fin de saison du FC Barcelone encore en lice pour le trophée de Liga. De son côté, son père et représentant Jorge Messi devrait discuter à terme avec Joan Laporta, mais pour le moment, aucune date n’aurait été arrêtée pour les négociations.



Si Lionel Messi venait finalement à quitter le FC Barcelone en fin de saison, La Pulga aurait toujours en tête une retraite au Barça pour son après-carrière pour un rôle au sein de l’administration ou en tant qu’ambassadeur. Depuis le mois de décembre et sa déclaration à la télévision espagnole, il n’y aurait pas eu de changement à ce niveau selon ESPN .

Le PSG et City dans le coup, Laporta est prêt à dégainer pour Messi