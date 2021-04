Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un objectif colossal avec Kylian Mbappé !

Publié le 23 avril 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, le club madrilène ne serait pas uniquement intéressé par les qualités sportives du Français.

L’avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais incertain au PSG. En effet, s’il ne prolonge pas d’ici le 30 juin 2022, le club de la capitale n’aura d’autre choix que de le vendre cet été pour ne pas le voir partir libre un an plus tard. Pour l’heure, Paris effectuerait tout son possible afin de le convaincre de renouveler son bail, mais rien n’indique qu’il y parviendra, et cela conduirait le Real Madrid à espérer avoir une fenêtre de tir pour l’enrôler au cours de la prochaine fenêtre estivale. Les Merengue sont en effet annoncés sur les traces de Kylian Mbappé depuis des années tant ils rêveraient de faire de l’actuel numéro 7 du PSG la tête de gondole de leur projet.

Recruter Kylian Mbappé serait un gros coup économique et médiatique pour le Real Madrid