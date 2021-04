Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane… Une révolution à venir à cause de David Alaba ?

Publié le 23 avril 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que David Alaba est tout proche de rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un transfert libre, cela aura de fait une incidence sur la charnière actuelle du club de la capitale espagnole, et ce d’autant plus que les futurs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane s’écrivent actuellement en pointillés.

En fin de contrat le 30 juin prochain, David Alaba a officialisé son départ du Bayern Munich au terme de cette saison il y a maintenant de nombreuses semaines. Et vu la réputation de l’international autrichien et son niveau, bon nombre d’écuries européennes se sont penchées sur son cas et auraient aimé l’attirer dans leur effectif. Des clubs anglais ont été ainsi annoncés sur ses traces, tandis que le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG ont aussi coché son nom. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, Leonardo a même transmis une proposition à David Alaba. Seulement voilà, cette offensive du directeur sportif parisien s’est avérée vaine dans la mesure où l’Autrichien affiche une préférence claire pour la perspective de rejoindre la Liga. Le FC Barcelone peut-il donc toujours avoir l’espoir de l’attirer ? Pas vraiment, dans la mesure où nous vous avons expliqué que David Alaba n’est plus qu’à un orteil de rejoindre le Real Madrid, bien que rien n’ait encore été signé dans cette optique. La presse espagnole n’a d’ailleurs pas le même avis, puisque AS indique ce vendredi que l’arrivée du natif de Vienne chez les Merengue serait bouclée et qu’il ne manquerait plus que l’officialisation.

David Alaba au Real Madrid, Sergio Ramos et/ou Raphaël Varane out ?