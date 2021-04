Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle confirmation pour David Alaba !

Publié le 23 avril 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que nous vous avons annoncé que David Alaba est tout proche de rejoindre le Real Madrid, cette tendance est une nouvelle fois confirmée ce vendredi.

David Alaba est sans aucun doute l’une des meilleures affaires à saisir sur le marché actuellement. En effet, l’international autrichien a annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison au terme de son contrat, chose qui a éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG faisait partie des prétendants et a même transmis une proposition. Seulement voilà, comme nous vous l’avons également annoncé, David Alaba a repoussé cette approche de Leonardo, et il est maintenant tout proche de signer au Real Madrid, bien que rien ne soit encore signé pour l’heure entre les Merengue et l’actuel joueur du Bayern Munich.

Il ne manque plus que l’annonce officielle pour David Alaba !