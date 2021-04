Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Camavinga !

Publié le 23 avril 2021 à 15h00 par T.M.

Aujourd’hui à Rennes, Eduardo Camavinga figure sur les tablettes des plus grands clubs européens. Et pour le joueur de Bruno Génésio, le départ se rapprocherait… mais à n’importe quel prix.

A 18 ans, Eduardo Camavinga a déjà fait preuve d’un énorme potentiel. Si Rennes en a profité, cela pourrait bien ne plus durer très longtemps. En effet, cet été, les Bretons seront très sollicités pour l’international français et au sein de la direction rennaise, on commence déjà à penser à l’après Camavinga. Comme le10sport.com vous l’a révélé, pour remplacer le milieu de terrain dans le viseur du Real Madrid et du Bayern Munich, Rennes pense notamment à Tonny Vilhena, aujourd’hui à Krasnodar. Et selon les derniers échos en provenance, le départ d’Eduardo Camavinga semble se préciser.

Un avenir loin de Rennes !