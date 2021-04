Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich intéressé par Draxler ? La réponse !

Publié le 23 avril 2021 à 12h45 par T.M.

Alors que le nom de Julian Draxler revient du côté du Bayern Munich, cette opportunité ne devrait visiblement pas manquer d’intéresser le club bavarois.

Où jouera Julian Draxler la saison prochaine ? Cela ne devrait pas être du côté du PSG. Alors qu’une prolongation était dernièrement évoquée pour l’Allemand, Florian Plettenberg, journaliste pour Sport1 , a expliqué à l’occasion du podcast Meine Bayern-Woche , que Draxler avait fait le choix de quitter le PSG. Reste désormais à trouver un nouveau club. Et alors que l’entourage du joueur de 27 ans a fait savoir qu’il n’avait pas été proposé au Bayern Munich, l’idée de le voir filer chez les Bavarois ne serait toutefois pas à écarter.

Une option à envisager pour le Bayern Munich ?

Entre le Bayern Munich et Julian Draxler, rien n’aurait encore débuté. Néanmoins, dans les prochaines semaines, cela pourrait bien être différent. En effet, comme l’a également expliqué Florian Plettenberg, le nom du joueur du PSG devrait bel et bien être discuté chez les Bavarois. Les raisons ? Le fait qu’il débarquerait gratuitement étant donné qu’il est en fin de contrat et le fait qu’il puisse dépanner à plusieurs postes. A voir maintenant quelle décision prendra le Bayern Munich avec Draxler.