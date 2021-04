Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de prestige s’éloigne pour Florian Thauvin !

Publié le 23 avril 2021 à 11h10 par T.M.

Annoncé très proche du Milan AC dernièrement, Florian Thauvin pourrait finalement voir la Lombardie s’éloigner…

Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est la question qui revient de plus en plus souvent à propos de Florian Thauvin. Alors que la fin de saison approche, l’avenir du joueur de l’OM, en fin de contrat, est au centre des discussions. Alors que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent conserver le Français, il pourrait avoir la possibilité de s’en aller librement. Plusieurs options ont déjà été annoncées à l’instar notamment du Milan AC. Il y a quelques mois d’ailleurs, Paolo Maldini, directeur technique des Rossoneri, avait publiquement fait part de son intérêt pour Thauvin. Toutefois, aujourd’hui, cette piste pourrait bien avoir pris du plomb dans l’aile.

C’est fini pour le Milan AC ?