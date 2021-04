Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo servi sur un plateau à Leonardo ?

Publié le 24 avril 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été. Dans cette optique, l'agent Jorge Mendes aurait sondé le PSG de manière informelle.

Habitué à surclasser la Serie A, la Juventus est mal en point cette saison. Actuellement quatrième du championnat italien, La Vieille Dame a presque déjà éteint ses chances de titre, puisqu'elle a 11 longueurs de retard sur l'Inter, leader, à six journées de la fin. Pas du tout satisfait par les performances de son équipe, Cristiano Ronaldo pourrait décider de claquer la porte à l'issue de la saison. Et la Juve d'Andrea Pirlo ne devrait pas le retenir car il sera en fin de contrat le 30 juin et une prolongation ne serait pas à l'ordre du jour.

Mendes aurait sondé Leonardo pour Ronaldo