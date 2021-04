Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va passer à l'action pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 24 avril 2021 à 9h00 par D.M.

Grand espoir du FC Barcelone, Ansu Fati pourrait prochainement prolonger son contrat avec le club catalan. Son agent, Jorge Mendes devrait rencontrer Joan Laporta avec l'espoir de trouver un accord.

Victime d’une grave blessure au genou gauche, Ansu Fati n’a plus disputé le moindre match depuis le mois de novembre et il n’est pas sûr qu’il retrouve les terrains de football d’ici la fin de la saison. Malgré cette longue absence, les dirigeants du FC Barcelone gardent toujours confiance en lui. Agé seulement de 18 ans, Ansu Fati est considéré, au sein du club catalan, comme l’avenir. Auteur de très bonnes prestations sous les ordres de Ronald Koeman, l’ailier formé à la Masia semble épanoui au sein de la formation blaugrana et pourrait prochainement rencontrer ses dirigeants afin d’étendre son bail.

Le Barça veut blinder Ansu Fati