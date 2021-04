Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de tonnerre préparé par Ousmane Dembélé ?

Publié le 24 avril 2021 à 9h30 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022, Ousmane Dembélé souhaiterait rester au FC Barcelone et prolonger son bail. Mais au sein du club catalan, on aurait des doutes sur ses véritables intentions.

Nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé. Le joueur souffre d’une pubalgie depuis de nombreuses semaines et a loupé le dernier match de championnat face à Getafe. Freiné par de nombreuses blessures ces derniers mois, l’international français avait fait des efforts pour améliorer son hygiène de vie et travailler physiquement. Auteur de 10 buts cette saison, Ousmane Dembélé avait réalisé des prestations convaincantes et semble avoir convaincu ses dirigeants.

Dembélé voudrait rester au Barça, mais...