Mercato - Barcelone : Une décision radicale à 60M€ pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 24 avril 2021 à 10h30 par D.M.

Le FC Barcelone aurait transmis une offre de prolongation à Ousmane Dembélé, mais les deux parties n’auraient toujours pas trouvé d’accord. De quoi alors laisser la porte à un possible transfert cet été.

« On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien » lâchait Ousmane Dembélé, il y a quelques jours, au micro de beIN SPORTS . Arrivé en 2017 pour remplacer Neymar, le Français a eu du mal à enchainer les bonnes prestations sous le maillot catalan en raison de multiples blessures, qui ont freiné sa progression. Cette saison, Dembélé avait retrouvé des sensations et un bon niveau sous les ordres de Ronald Koeman avant qu'il commence à ressentir de nouvelles douleurs. Alors qu’il traine une pubalgie depuis quelques semaines, le champion du monde aurait commencé à se pencher sur son avenir en Catalogne.

Une prolongation ou un départ ?