Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli s’enflamme son arrivée à l'OM !

Publié le 24 avril 2021 à 10h15 par La rédaction

Arrivé pour remplacer un André Villas-Boas en bout de course, Jorge Sampaoli tente de qualifier l’OM pour l’une des coupes d’Europe lors de cette fin de saison. Un nouveau défi qui rend très fier le technicien argentin. .

Après un passage d’un an au FC Séville (2016-2017), Jorge Sampaoli est revenu cette saison en Europe pour remplacer André Villas-Boas à l’OM. L’ancien coach de l’équipe nationale d'Argentine a pour objectif de qualifier son équipe en Europe en fin de saison et ses résultats sont au rendez-vous pour le moment. Depuis un peu plus d'un mois désormais, Sampaoli a déjà réussi à changer un peu le visage de l'OM et il n'est pas peu fier d'être là où il est aujourd'hui.

Jorge Sampaoli honoré d’être à l’OM