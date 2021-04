Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se prépare au pire pour cet été !

Publié le 24 avril 2021 à 3h45 par A.M.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, Jorge Sampaoli a conscience des difficultés économiques de l'OM et s'attend à un marché compliqué.

« Avec le président on ne parle pas des moyens, on parle des besoins et comment les combler. On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe ». Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli faisait le point sur ses ambitions pour le mercato estival de l'OM. Conscient des limites du club phocéen d'un point de vue économique, le technicien argentin souhaite tout de même une belle équipe mais craint de voir partir plusieurs joueurs comme il l'a expliqué en conférence de presse.

Sampaoli inquiet pour Kamara et Thauvin