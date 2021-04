Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui est Raspadori, la nouvelle cible de Longoria ?

Publié le 23 avril 2021 à 19h30 par A.C.

Avec le danger de perdre Arkadiusz Milik qui grandit de jour en jour, Pablo Longoria semble avoir activé une nouvelle piste pour renforcer l’Olympique de Marseille.

C’est un passage express que devrait faire Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille. L’attaquant, arrivé en prêt du Napoli lors du dernier mercato estival, ne restera pas à l’OM sans Ligue des Champions. En Italie, la presse assure d’ailleurs qu’il serait déjà promis à la Juventus, même si des clubs comme l’Atlético de Madrid et l’AS Roma espèrent tirer leur épingle du jeu. Le retenir serait vain et Pablo Longoria l'a compris. Ces dernières semaines, le président de l’OM semble en effet avoir activé plusieurs pistes pour trouver le successeur de Milik. D’après les informations du média mexicain Radio Formula , il y aurait notamment José Juan Macias dans le viseur de Longoria. Sous contrat avec Chivas jusqu’en 2022, l’attaquant de 21 était déjà suivi par André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille.

Raspadori, la nouveau Sergio Aguero de Serie A

Il faudra toutefois pas moins de 10M€ pour arracher José Juan Macias à Chivas, sachant que plusieurs clubs italiens et espagnols se seraient déjà positionnés sur lui. Ainsi, Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste en Serie A. Calciomercato.com a tout récemment expliqué que le président de l’Olympique de Marseille suivrait de près la situation de Giacomo Raspadori. Annoncé comme le nouveau Sergio Aguero en Italie, notamment à cause de sa petite taille (1m72), l’attaquant de 21 est considéré comme une des promesses du football italien. Il a d’ailleurs récemment frappé un gros coup avec un doublé marqué contre le Milan AC, qui a donné la victoire à son équipe de Sassuolo (1-2). Ce sont les troisième et quatrième but de Raspadori cette saison, qui a joué les doublures de Francesco Caputo et de Grégoire Defrel, collectionnant 24 rencontres toutes compétitions confondues.

Il n’a pas le profil pour remplacer Milik, mais...