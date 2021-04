Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria aurait bouclé une première recrue !

Publié le 23 avril 2021 à 18h15 par Th.B.

Désireux de nommer un nouveau responsable du recrutement de l’OM, Pablo Longoria aurait trouvé son bonheur en la personne de Mathieu Louis-Jean passé par Manchester United notamment.

Président de l’OM depuis la fin du mois de février, Pablo Longoria continue de gérer les dossiers mercato et de faire un gros travail de scouting afin de mettre la main sur les pépites de demain. Ce serait notamment le cas avec le jeune Kang-in Lee, milieu offensif du FC Valence de 20 ans. Longoria jouerait sur tous les tableaux. Les prolongations de contrat de Florian Thauvin ou encore de Jordan Amavi, les prêts arrivant à expiration et la supervision de pépites comme Lee. Cependant, cet aspect de son travail ne serait plus primordial puisque l’OM aurait trouvé une personne pour mener cette mission à bien.

Mathieu Louis-Jean, nouveau responsable de la cellule recrutement ?