Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La méthode Sampaoli fait l'unanimité à l'OM !

Publié le 24 avril 2021 à 18h15 par D.M.

Attaquant de l’OM, Valère Germain s’est prononcé sur l’arrivée de Jorge Sampaoli et a décrit sa manière de travailler.

Arrivé à Marseille en mars dernier, Jorge Sampaoli semble faire déjà l’unanimité. Depuis l’arrivée du technicien argentin, l’OM a retrouvé un second souffle et obtient de bons résultats en championnat. A l’issue de la victoire de son équipe ce vendredi à Reims, Dimitri Payet a d'ailleurs reconnu que le groupe avait retrouvé de la confiance notamment depuis la venue de Sampaoli : « On a confiance en lui, il y a du jeu et des buts. On en met trois ce soir. Il arrive à nous libérer. Il a bien pris la suite de Nasser Larguet. Il a apporté sa petite touche » . Ce samedi, un nouveau joueur de l’OM a donné son avis sur l'Argentin.

« Il a apporté une certaine rigueur, une certaine grinta »