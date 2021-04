Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle avancée décisive pour ce joli coup à 0€ ?

Publié le 24 avril 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Eric Garcia serait de plus en plus proche de rejoindre le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, les négociations avanceraient dans le bon sens entre le club catalan et l'entourage de la pépite de 20 ans.

En quête de renfort en défense centrale, le Barça aurait coché le nom d'Eric Garcia il y a de longs mois. En effet, la direction catalane aurait tenté de s'offrir le défenseur de Manchester City lors des deux dernières fenêtres. Mais faute de moyens suffisants, et notamment à cause du coronavirus, le club blaugrana se serait cassé les dents sur ce dossier. Déterminé à recruter Eric Garcia, le FC Barcelone serait reparti de plus belle en vue du prochain mercato estival. Et alors que la pépite de 20 ans sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta voudrait en profiter pour boucler un transfert à 0€. Et à en croire la presse espagnole, le nouveau président du Barça serait bien parti pour rafler la mise.

Eric Garcia se rapproche du Barça