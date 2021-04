Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’active pour sa première recrue estivale !

Publié le 22 avril 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait enregistrer l’arrivée d’Eric Garcia cet été, le club catalan accélérait sur le dossier afin de trouver un accord avec l’actuel joueur de Manchester City après être revenu sur l’accord initialement trouvé.

La défense du FC Barcelone promet d’être l’un des grands chantiers du club catalan au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, tandis que deux latéraux seraient ciblés, un côté droit et un côté gauche, le club catalan aimerait également renforcer sa charnière centrale où les performances de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti déçoivent. En ce sens, le Barça est annoncé de longue date comme étant sur les traces d’Eric Garcia, libre le 30 juin prochain de son contrat à Manchester City. Un accord aurait même été trouvé il y a plusieurs semaines, mais Joan Laporta serait finalement revenu sur celui-ci afin de réaliser des économies. Ainsi, les négociations auraient été rouvertes, et de nouveaux contacts auraient dernièrement eu lieu entre les deux parties.

Eric Garcia veut toujours venir, mais…