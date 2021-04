Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Al-Khelaïfi, Leonardo donne le ton pour Mbappé !

Publié le 24 avril 2021 à 18h45 par Th.B.

Voyant que le nom du numéro 7 du PSG ne cesse d’être lié à un départ au Real Madrid dans la presse, Leonardo s’est montré moins catégorique que son président Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, le directeur sportif du PSG n’est pas pessimiste.

« Neymar et Mbappé ? Ils n’iront nulle part. Ils vont rester ici. Nous sommes là, nous faisons partie des meilleures équipes du monde. Alors où vont-ils aller ? Ils ne vont aller nulle part. Si je le garantis ? Bien sûr, ils vont rester ». Dans la foulée de la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi ne se montrait clairement pas déstabilisé par rapport aux multiples rumeurs qui envoient Kylian Mbappé au Real Madrid et Neymar au FC Barcelone au micro de CBS Sports. Le président du PSG n’y est pas allé par quatre chemins en assurant que les deux compères d’attaque du Paris Saint-Germain « n’iront nulle part » . Alors que la presse espagnole a confié cette semaine que Mbappé aurait reçu une quatrième offre pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, Leonardo a avoué que tout n’était pas clair au niveau de la décision du champion du monde. Néanmoins, ça l’est du côté de la direction du PSG.

« Tout le monde parle. Sa décision va arriver »