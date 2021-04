Foot - Mercato

Mercato : Leeds veut garder Marcelo Bielsa !

Publié le 24 avril 2021 à 9h40 par La rédaction

Alors que le contrat de Marcelo Bielsa avec Leeds se termine à la fin de la saison, Andrea Radrizzani, président du club anglais, a annoncé la couleur pour El Loco.