Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo débloqués par cette star du LOSC !

Publié le 24 avril 2021 à 7h45 par A.C.

Mike Maignan, ancien du Paris Saint-Germain désormais au LOSC, pourrait rendre un gros service à Leonardo.

Actuellement, le Paris Saint-Germain peut compter sur un gardien de très haut niveau, avec Keylor Navas. Pourtant, Leonardo semble avoir d’autres projets pour le poste de gardien ! Le directeur sportif du PSG a en effet une obsession qui s’appelle Gianluigi Donnarumma, qu’il a d’ailleurs côtoyé par le passé au Milan AC. Ça tombe bien, le contrat de l’Italien se termine dans seulement quelques semaines et pour le moment une prolongation semble compromise.

Maignan d’accord pour remplacer Donnarumma à Milan