Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Erling Haaland, Laporta serait prêt à frapper fort !

Publié le 24 avril 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait abandonner le FC Barcelone à la fin de la saison. Pour ne pas voir son capitaine prendre la porte, Joan Laporta concentrerait tous ses efforts pour étendre son bail de trois années. Une fois qu'il aura régler ce dossier, le nouveau président du Barça aurait l'intention de mettre le paquet sur Erling Haaland. Et pour mettre toutes les chances de son côté pour le buteur du Borussia Dortmund, Joan Laporta serait prêt à sacrifier Antoine Griezmann.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a souhaité quitter le FC Barcelone. Déterminée à prendre son envol et à changer de cap, La Pulga avait envoyé un burofax à sa direction pour lui faire part de son intention. Toutefois, les hautes sphères catalanes ont refusé de lui accorder un bon de sortie. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est désormais totalement maitre de son destin. En effet, le capitaine du Barça peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit cet été, et ce, depuis le 1er janvier. Conscient du pouvoir qu'il a entre les mains, Lionel Messi ne voudrait pas se précipiter avant de prendre une décision et préférerait attendre la fin de saison avant de sceller définitivement son avenir. En attendant, le FC Barcelone tente le tout pour le tout pour convaincre son capitaine et numéro 10 de rempiler. Lors d'un entretien accordé à Voetbal International , Ronald Koeman a envoyé un message fort sur l'avenir de Lionel Messi. « Nous avons parlé du club, de l'équipe et des changements que nous voulions faire. Messi a été d'accord dès le début. Je n'ai jamais eu un moment où j'ai pensé qu'il voulait autre chose. C'est génial pour le club et pour l'équipe et pour moi en tant qu'entraîneur. Parce que vous pouvez voir en tout que Messi est toujours le meilleur. Il le prouve à chaque fois. Les joueurs voient combien il est important pour le club, ils voient ses incroyables qualités à l'entraînement, sa classe et les choses improbables qu'il montre… » , a confié le coach du FC Barcelone dernièrement avant d'en rajouté une couche. « Si j'ai parlé avec Leo, je ne vous le dirai pas. La décision est entre ses mains. Il ne baisse jamais de niveau, si sa concentration baisse, cela ne se voit pas dans son jeu. Nous avons besoin de lui. Aujourd'hui, il a, de nouveau, été décisif. J'espère il continuera pendant de nombreuses années » , a insisté Ronald Koeman.

Erling Haaland, la priorité de Laporta après Messi ?

En parallèle du dossier Messi, Joan Laporta garderait un oeil sur Erling Haaland. Epoustouflant sous les couleurs du Borussia Dortmund, le buteur norvégien aurait mis tout le monde d'accord au FC Barcelone. Dans cette optique, le président catalan devrait tenter de le recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts. Mais pour le Borussia Dortmund, pas question de laisser filer Erling Haaland aussi facilement. Interrogé par Sky Sport ce mercredi soir, Michael Zorc a totalement fermé la porte à un départ de son numéro 9 cet été. « Nous avons clairement exprimé notre position sur le cas Haaland. La décision ne sera pas prise sans le Borussia Dortmund. Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous. L'avenir d'Erling Haaland dicté par la Super Ligue ? Ils n'ont pas plus ou moins d'argent qu'avant » , a affirmé le directeur sportif du Borussia Dortmund.

Griezmann sacrifié ?