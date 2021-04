Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman lâche ses vérités dans le dossier Messi !

Publié le 22 avril 2021 à 13h00 par Th.B.

Le FC Barcelone fait des pieds et des mains pour que Lionel Messi prolonge son contrat courant jusqu’en juin prochain. Aux yeux de Ronald Koeman, le capitaine du Barça n’a jamais eu envie d’un autre challenge.

Entraîneur du FC Barcelone depuis août dernier, Ronald Koeman est parvenu à réussir à renouer avec le succès cette saison grâce à la Coupe du roi et peut-être la Liga. Sous les ordres du technicien néerlandais, Lionel Messi semble avoir retrouvé le sourire et la détermination d’amener le FC Barcelone au top niveau. D’ailleurs, dans la foulée du sacre du Barça en coupe nationale, Lionel Messi a souligné à quel point c’était spécial pour lui d’être capitaine de l’institution blaugrana. Un témoignage qui ne choque absolument pas Ronald Koeman qui a révélé que l’idée de voir Messi partir ne lui a pas traversé l’esprit une seule seconde.

« Je n'ai jamais eu un moment où j'ai pensé qu'il voulait autre chose »