Mercato - Barcelone : Laporta face à une nouvelle menace pour Sergio Agüero ?

Publié le 24 avril 2021 à 16h00 par A.D.

Sur le point de quitter librement Manchester City, Sergio Agüero serait sur les tablettes du FC Barcelone et de la Juventus. Alors qu'il en pincerait également pour le buteur argentin, l'Inter se serait vu proposer ses services...

Après 10 saisons de bons et loyaux services, Sergio Agüero va faire ses valises cet été et quitter Manchester City. En fin de contrat le 30 juin, El Kun a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter les Citizens lorsque la saison sera terminée. Conscients de la situation, le FC Barcelone et la Juventus voudraient profiter de l'aubaine. En effet, Catalans et Bianconeri verraient d'un très bon oeil l'idée de récupérer le buteur de 32 ans librement et gratuitement cet été. Toutefois, Joan Laporta et Fabio Paratici ne seraient pas seuls sur ce dossier.

Des contacts entre l'Inter et Agüero, mais...