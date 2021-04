Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un signal fort de sa nouvelle piste !

Publié le 24 avril 2021 à 14h10 par A.C.

Giacomo Raspadori, attaquant de Sassuolo suivi de près par l’Olympique de Marseille, a lâché un indice clair sur son avenir.

En Italie, on parle déjà de lui comme le nouveau Sergio Aguero. A 21 ans, Giacomo Raspadori a tout pour réussir et son doublé face au Milan AC (1-2), pourrait être un premier tournant dans sa jeune carrière. Pablo Longoria souhaiterait en effet miser sur lui à l’Olympique de Marseille, pour pallier le possible départ de Arkadiusz Milik. Mais forcément l’OM n’est pas le seul club à être tombé sous le charme de l’attaquant de Sassuolo, qui plairait également à la Juventus, au Napoli, à l’AS Roma ou encore à l’Inter.

« J’ai encore une certaine sympathie pour l’Inter »