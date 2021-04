Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Paulo Dybala !

Publié le 24 avril 2021 à 22h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival.

Chouchou des supporters et stars de l’équipe, Paulo Dybala traverse la pire période sa carrière. Après avoir enchainé le Covid-19, un virus intestinal et des blessures, l’Argentin semble voir le bout du tunnel, mais un nouveau gros dossier de présente déjà. Son contrat avec la Juventus se termine en effet dans un peu plus d’un an et la presse italienne est catégorique : sans prolongation, il partira cet été. Leonardo souhaiterait ainsi profiter de la situation pour l’attirer au Paris Saint-Germain, grâce notamment à un échange avec Mauro Icardi.

Rendez-vous fin mai pour Dybala

A Turin, on ne semble toutefois pas avoir perdu tout espoir. La Gazzetta dello Sport explique en effet ce samedi qu’une prolongation de Paulo Dybala serait toujours possible, à condition bien sûr que la Juventus se qualifie en Ligue des Champions. D’après les informations du quotidien, un rendez-vous aurait ainsi été fixé fin mai entre la Juve et Jorge Antun, agent de Dybala. La Gazzetta explique d’ailleurs que des échanges auraient déjà eu lieu récemment entre les deux camps, qui avaient connu quelques tensions en début d’année.

.