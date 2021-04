Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De nouvelles opérations colossales préparées entre le Barça et la Juventus ?

Publié le 24 avril 2021 à 14h30 par A.D.

Alors que la Super Ligue est un véritable fiasco, la Juventus et le FC Barcelone voudraient faire affaire ensemble lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Ousmane Dembélé et Sergio Busquets pourraient quitter la Catalogne pour s'envoler vers Turin cet été, tandis que Paulo Dybala et Leonardo Bonucci pourraient faire le chemin inverse.

Dimanche dernier, douze écuries européennes (la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético, le Milan AC, l'Inter, Liverpool, Chelsea, Manchester United, City et Tottenham) avaient lancé la Super Ligue. Toutefois, ce projet ne verra pas le jour, car les quasi totalité des clubs ont finalement renoncé un à un. Alors que la Super Ligue est tombée comme un château de carte en l'espace de seulement quelques jours, les trois rescapés (Barcelone, Real Madrid et la Juventus) devraient rester en relation étroite. Si, a priori, cela ne sera pas pour la Super Ligue, cela devrait être pour le recrutement. Selon les informations du Corriere dello Sport , la Juventus serait proche du Real Madrid et du FC Barcelone et devrait négocier plusieurs transactions avec ces géants espagnols.

Direction Turin pour Dembélé '

En ce qui concerne le Barça, la Juve pourrait notamment récupérer Ousmane Dembélé. Selon les dernières informations de Sport.es , l'avenir du champion du monde français serait très incertain. Alors que son numéro 11 sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Joan Laporta voudrait le prolonger. De son côté, Ousmane Dembélé voudrait également poursuivre son aventure avec le Barça, mais il enverrait des signaux contradictoires. En effet, l'ancien du Borussia Dortmund resterait silencieux quant à son avenir. Ce qui inquiéterait les hautes sphères catalanes. Comme l'a indiqué le média espagnol, les dirigeants du Barça auraient des doutes par rapport à Ousmane Dembélé et redouteraient qu'il ne veuille pas renouveler et préfère partir librement à l'été 2022. Alors qu'il aurait formulé une première offre au clan Dembélé il y a tout juste deux semaines, Joan Laporta n'aurait toujours pas reçu de réponse. Ainsi, le président du Barça pourrait décider de vendre Ousmane Dembélé cet été sans accord final quant à une prolongation, et ce, pour ne pas risquer de le perdre gratuitement un an plus tard. Dans un tel scénario, l'écurie blaugrana voudrait récupérer une somme comprise entre 50 et 60M€ pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Mais il semblerait que le jeune talent de 23 ans ait déjà décidé de partir à l'été 2022. En effet, ses agents auraient lancé des négociations avec la Juventus en ce sens. Toutefois, le Barça ne compterait pas se laisser faire aussi facilement et aurait décidé de prendre les devants.

De grosses opérations à l'étude