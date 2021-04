Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean s'enflamme pour la méthode Pochettino !

Publié le 24 avril 2021 à 14h15 par La rédaction

Seulement quelques semains auront suffi à Mauricio Pochettino pour être validé au sein du PSG. Le technicien argentin est loué pour son éthique de travail que plusieurs joueurs, dont Moise Kean, apprécient fortement.

Arrivé sur le banc de PSG pour prendre la succession de Thomas Tuchel cet hiver, Mauricio Pochettino semble déjà avoir conquis son monde. Le technicien argentin est très apprécié au sein du vestiaire parisien et ses belles victoires face au FC Barcelone et au Bayern Munich en Ligue des Champions ont eu pour effet de consolider son statut. Son éthique de travail est validée par plusieurs de ses joueurs, dont Moise Kean qui n’a pas manqué de couvrir d’éloges l’ancien de Tottenham.

« Il ne regarde pas l'âge, seulement les valeurs sur le terrain »