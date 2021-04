Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme opération à l'étude pour Zidane ?

Publié le 24 avril 2021 à 21h30 par A.D.

Faute d'avoir réussi à lancer la Super Ligue, le Real Madrid et la Juventus pourraient tout de même collaborer ensemble cet été. Selon la presse italienne, les deux géants européens envisageraient de négocier des opérations ensembles.

Dimanche dernier, le Real Madrid et la Juventus avaient notamment annoncé le lancement de la Super Ligue avec dix autres colosses européens. Toutefois, les deux écuries ont été abandonnées par neuf de leurs collaborateurs en seulement quelques jours. Alors que ce projet est un véritable fiasco aujourd'hui, le Real Madrid et la Juventus voudraient tout de même faire affaire ensemble cet été. D'ailleurs, Zinedine Zidane et Andrea Pirlo - coachs respectifs de la Maison-Blanche et de la Vieille Dame - auraient déjà plusieurs idées derrière la tête.

Un échange entre Asensio et Bentancur ?