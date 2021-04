Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Dybala débloquée par... Donnarumma ?

Publié le 24 avril 2021 à 21h10 par A.D.

Pour étoffer l'effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo voudrait s'attacher les services de Paulo Dybala et de Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival. Alors qu'elle serait également sur les traces du gardien du Milan AC, la Juventus pourrait avoir des difficultés à prolonger son numéro 10 à cause de lui. Ce qui pourrait profiter au directeur sportif du PSG.

Alors que Gianluigi Donnarumma sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion pour le récupérer gratuitement lors du prochain mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, et pourrait se frotter à la Juventus. En effet, les Bianconeri seraient également tombés sous le charme de Gianluigi Donnarumma et ne voudraient pas laisser passer leur chance de le recruter à 0€. En plus du gardien rossonero, Leonardo aurait également un faible pour Paulo Dybala. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, le joyau argentin pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement lors du prochain mercato estival. Deux dossiers qui pourraient être étroitement liés.

Dybala poussé vers la sortie par Donnarumma ?