Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à deux chantiers colossaux !

Publié le 25 avril 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Leonardo est déjà au travail en coulisses pour remodeler l'effectif du Paris Saint-Germain. Et deux postes sont particulièrement au cœur de la réflexion du directeur sportif du club de la capitale.

Malgré la crise qui frappe le monde du football, Leonardo aura l'intention de remodeler l'effectif du Paris Saint-Germain. L'été dernier, le directeur sportif parisien avait dû se montrer malin puisque personne n'avait anticipé la crise qui arrivait. Par conséquent, le PSG, après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi, estimée à 50M€, s'est contenté d'attirer des joueurs sous la forme de prêt à l'image d'Alessandro Florenzi, Danilo Pereira et Moïse Kean, dans des conditions bien différentes. Le latéral italien dispose d'une option d'achat estimée à 8M€, tandis que celle du milieu de terrain du FC Porto est quasiment obligatoire et fixée à 16M€. Enfin, Moise Kean est quant à lui prêté sans option d'achat. L'été s'annonce donc chaud à Paris puisqu'en plus de gérer les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar, Leonardo va devoir s'attaquer à d'autres dossiers chauds.

Le poste de latéral droit totalement chamboulé ?

Et cela commencera pas le poste de latéral droit. En effet, comme le révélait L'Equipe , les prestations d'Alessandro Florenzi sont loin de faire l'unanimité et l'idée de lever son option d'achat n'est pas encore actée. Par conséquent, Leonardo pourrait se mettre en quête d'un nouveau titulaire à ce poste. Dans cette optique, les noms d'Emerson Royal (FC Barcelone), Serge Aurier (Tottenham), et Hector Bellerin (Arsenal) circulent avec insistance. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG pourrait également rechercher une doublure compte tenu du fait que Colin Dagba et Thilo Kehrer ne donnent pas entière satisfaction. Le jeune parisien aurait toutefois peut-être inversé la tendance grâce à sa prestation contre le Bayern Munich.

Icardi, Kean, Milik... l'attaque chamboulée ?