Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait-il le bon choix avec Neymar et Mbappé ?

Publié le 25 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est confié dans le cadre du déplacement du club parisien à Metz samedi sur les dossiers Neymar et Kylian Mbappé au micro de Canal+. Le dirigeant brésilien a fait savoir qu’il comptait prendre son temps dans ces deux prolongations de contrat, l’important étant la dernière ligne droite sportive en cette fin de saison. Leonardo adopte-t-il la bonne stratégie ? C’est notre sondage du jour !

Cela fait à présent plusieurs semaines voire mois que l’on parle des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé dans la presse. Les deux stars offensives du PSG voient leurs contrats respectifs prendre fin en juin 2022. Ce qui veut dire que le comité de direction du Paris Saint-Germain se verrait dans la quasi obligation de céder ses joyaux si aucun d’entre eux ne décidait de prolonger d’ici l’ouverture du mercato estival à venir. En ce qui concerne le cas Neymar, tout semble être bouclé pour qu’il soit lié au PSG jusqu’en juin 2026 avec une année optionnelle supplémentaire comme le10sport.com vous l’a assuré dernièrement. Et de ce côté, Leonardo a clairement fait savoir que le temps ne jouait pas contre le Paris Saint-Germain pour le dossier Neymar au micro de Canal+ samedi. « La prolongation de Neymar ? Tout le monde sait déjà notre intention, c’est pour ça qu’on n’est pas pressés de capitaliser ce dont on a déjà commencé à parler. Il n’y a personne derrière nous, on est vraiment tranquilles, et le rapport est très bon et très franc. On va arriver au moment de décider bien sûr, parce que c’est important d’avoir les choses au clair pour le futur, mais le futur aujourd’hui, c’est d’ici au 29 mai et on espère que ce sera la finale de la Champions League ». Tout le monde connaît les intentions du PSG, y compris le FC Barcelone, qui à en croire la presse ibérique se verrait bien accueillir son ancien numéro 11. Mais de ce côté, il n’y aurait pas à craindre d’un départ de Neymar du PSG. Ce qui n’est pas forcément le cas pour Kylian Mbappé.

Leonardo pas pressé pour Neymar, quid de Mbappé ?