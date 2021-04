Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum est fixé dans ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 25 avril 2021 à 13h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé ce qui agace les dirigeants de l'AC Milan qui auraient fixé un ultimatum à Mino Raiola dans ce dossier.

L'avenir de Gianluigi Donnarumma est un dossier brûlant du côté de l'Italie. Et pour cause, le portier titulaire de la Squadra Azzurra voit son contrat à l'AC Milan s'achevait le 30 juin prochain et il n'a toujours pas prolongé, ce qui laisse planer une grande incertitude concernant son avenir. Une situation qui n'a pas échappé au PSG où Leonardo apprécie grandement le profil de Gianluigi Donnarumma qui pourrait enfiler le costume de successeur de Keylor Navas.

L'AC Milan veut une réponse de Donnarumma avant l'Euro