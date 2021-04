Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a la porte grande ouverte pour Camavinga !

Publié le 25 avril 2021 à 11h00 par K.V.

Et si la situation contractuelle d'Eduardo Camavinga profitait au Real Madrid en vu d'un transfert l'été prochain ? C'est en tout cas la tendance qui se dégage, pour le plus grand plaisir de Zinedine Zidane.

Du côté du FC Barcelone, on s'attend à un prochain mercato absolument démentiel et on ne peut plus mouvementé mais il n'en est pas moins du côté du Real Madrid. Alors que le milieu de terrain de la Casa Blanca , composé notamment de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, se fait de plus en plus vieux, les dirigeants madrilènes seraient prêts à investir pour préparer le futur. À tel point qu'ils garderaient un oeil avisé sur la situation d'Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain de Rennes. Pour s'offrir ses services, il va néanmoins falloir batailler sévère face à la concurrence et sortir le portefeuille, pas moins de 40M€ étant attendus par le Stade Rennais pour laisser filer Camavinga. Une chose est sûre, la situation contractuelle du principal concerné pourrait profiter au Real Madrid.

Rennes contraint de laisser partir Camavinga ?