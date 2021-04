Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on attend plus que la décision de Kylian Mbappé !

Publié le 25 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

En tant que directeur sportif du PSG, Leonardo n’a pas coupé aux questions sur le contrat de Kylian Mbappé samedi lors de son déplacement à Metz. Et le dirigeant parisien a mis les points sur les i.

Kylian Mbappé est le nom qui est sur toutes les lèvres. Que ce soit au PSG avec Nasser Al-Khelaïfi qui s’est récemment exprimé sur sa situation aux micros de RMC Sport , de CBS Sports et d’ El Chiringuito. Le président du PSG a tenu à chacune de ces fois de montrer toute sa confiance concernant le fait que Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Ou du côté du Real Madrid avec Florentino Pérez qui n’a pas parlé une fois, ni deux, mais à trois reprises de l’attaquant du PSG à la presse espagnole cette semaine dans le cadre de la Super Ligue. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a donné à son tour le ton dans l’opération Kylian Mbappé.

« Ce n’est pas clair au niveau de sa décision, on connaît la situation de Kylian »