Mercato - PSG : Une première bonne nouvelle pour ce joueur de Barcelone !

Publié le 25 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Pensant à Emerson pour remplacer Alessandro Florenzi au PSG, Leonardo peut avoir des raisons d’y croire. Explications.

Entre le PSG et Alessandro Florenzi, l’histoire ne devrait finalement ne durer qu’un an. Alors que le joueur prêté par l’AS Rome dispose d’une option d’achat, celle-ci ne devrait pas être levée. En effet, à Paris, on serait déçu de l’apport défensif du latéral droit et face à cela, Leonardo se serait mis en quête d’un nouveau joueur à ce poste tandis que Florenzi retournera à l’AS Rome. Mais qui viendra étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino ? En Espagne, la piste menant à Emerson revient souvent.

Il ne restera pas au Betis !