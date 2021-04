Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 25 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le contrat de Florian Thauvin prend fin en juin prochain, Grégory Sertic estime que le joueur de l'OM devrait songer à rejoindre la Liga.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait avoir de nombreux dossiers chauds à gérer, à commencer par les joueurs dont le contrat arrive à échéance. Valère Germain a déjà annoncé son départ tandis que Florian Thauvin est encore dans l'expectative. Et alors que plusieurs clubs de Serie A seraient à l'affût pour attirer l'international français, Grégory Sertic estime toutefois que la Liga lui conviendrait mieux.

«L'Espagne est un championnat qui pourrait lui convenir totalement»