Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’avenir de Mbappe !

Publié le 25 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Florentino Pérez a confirmé que le Real Madrid n'aurait probablement pas les moyens de recruter Kylian Mbappé, Jérôme Rothen estime que le PSG a un énorme coup à jouer.

« Si dans quelques années il faut un milliard pour signer Mbappé, pour une indemnité de transfert de 300M€ et lui verser un salaire de 60M€, d'où viendront-ils ? Au départ, il n'y a rien sans recettes ». Florentino Pérez l'a assuré dans les colonnes de AS , sans les revenus espérés de la Super Ligue, le Real Madrid n'aura pas les moyens de s'offrir Kylian Mbappé. Une excellente nouvelle pour le PSG comme l'explique Jérôme Rothen.

«Kylian va peut-être revoir ses plans et accepter la proposition du PSG»