Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est ok pour la prochaine recrue de Leonardo ?

Publié le 25 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de Leonardo qui souhaite son retour au PSG, Serge Aurier serait tout à fait disposé à venir vivre un second challenge dans la capitale.

Ça devrait bouger au poste de latéral droit au PSG cet été ! Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Rome avec une option d’achat fixée à 9M€, semblait bien parti pour être définitivement transféré dans la capitale, mais Leonardo aurait finalement mis ce dossier de côté ces derniers jours. En effet, le directeur sportif du PSG pencherait plutôt sur un retour de Serge Aurier, qui a déjà évolué au Parc des Princes de 2014 à 2017, et qui a surtout travaillé sous les ordres de Mauricio Pochettino à Tottenham. Et ce dossier serait en bonne voie…

Aurier ok pour le PSG ?