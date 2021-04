Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria réactive un dossier surprenant !

Publié le 25 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà pisté par l’OM lors des deux dernières périodes de mercato, le latéral droit du FC Metz Fabien Centonze figure toujours sur la short-list de Pablo Longoria.

Avec la vente in-extremis de Bouna Sarr au Bayern Munich l’été dernier (10M€) et les avenirs encore très incertains d’Hiroki Sakai et de Pol Lirola, qui est prêté par la Fiorentina avec une option d’achat de 12M€, l’OM pourrait bien se mettre en quête d’un ou plusieurs profils au poste de latéral droit. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Pablo Longoria était revenu à la charge en janvier pour Fabien Centonze (25 ans), le joueur du FC Metz, déjà ciblé par l’OM l’été dernier. Et ce n’est pas terminé…

L’OM songe toujours à Centonze

L’Equipe a indiqué samedi dans ses colonnes que le latéral droit messin figurerait toujours sur la short-list de l’OM pour le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Metz, Fabien Centonze pourrait ainsi être recruté par Pablo Longoria dans l’optique de succéder à Pol Lirola, ou bien plutôt dans un rôle de doublure à la place d’Hiroki Sakai. Quoi qu’il en soit, l’OM ne lâche plus son profil depuis un an…