Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en danger dans ce gros dossier…

Publié le 25 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que la direction du PSG travaille pour tenter de recruter définitivement Moise Kean à l’issue de son prêt en fin de saison, le buteur italien d’Everton ne ferme pas la porte à un retour… à la Juventus !

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton, Moise Kean est en train de totalement se relancer au Parc des Princes. Longtemps considéré comme un grand espoir de la Juventus où il a été formé, le buteur italien s’était finalement exilé à Everton, où il n’a clairement pas été en réussite la saison passée. Mais ces derniers mois, Kean a retrouvé de sa superbe au PSG, ce qui incite d’ailleurs Leonardo a vouloir le recruter définitivement l’été prochain dans un deal qui pourrait avoisiner les 50M€.

Kean ne ferme pas la porte à la Juventus…