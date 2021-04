Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça s'agite en coulisse pour la vente de l'ASSE !

Publié le 24 avril 2021 à 16h10 par D.M.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont missionné un cabinet d’audit pour accompagner le processus de vente de l’ASSE. Plusieurs investisseurs sont intéressés par le club stéphanois.

Arrivés dans le Forez en 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont prêts à passer la main. Dans « une lettre ouverte à ceux qui aiment tant l’ASSE » adressée au Progrès , les deux dirigeants ont officialisé leur envie de céder le club stéphanois. Les deux hommes vont passer le flambeau et plusieurs investisseurs se sont présentés à leur porte. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 27 janvier, un investisseur chinois basé en Europe a montré son intérêt pour l’ASSE, club historique du championnat de France.

Un cabinet d'audit mandaté par les actionnaires de l'ASSE