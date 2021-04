Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Raiola… Ces révélations sur l’avenir de Kays Ruiz !

Publié le 24 avril 2021 à 15h15 par T.M.

Cet été, Kays Ruiz pourrait bien faire son retour au FC Barcelone. Et cela pourrait notamment partir de la rupture entre le joueur du PSG et Mino Raiola.

Alors que la fin de saison approche, pour Kays Ruiz, il faut désormais trouver un nouveau club. En effet, à 18 ans, le milieu de terrain, en fin de contrat, se dirige tout droit vers un départ libre. Où continuera-t-il alors sa carrière ? Dernièrement, L’Equipe faisait état d’un vif intérêt de la part de l’OGC Nice, mais c’est plutôt du côté de l’Espagne qu’il faudrait regarder. En effet, selon les informations de ESPN , des discussions seraient actuellement en cours avec le FC Barcelone, l’ancien club de Kays Ruiz qu’il avait quitté en 2015 pour rejoindre le PSG. Et selon les échos en provenance d’Espagne, le joueur de Mauricio Pochettino serait intéressé par cette possibilité de revenir en Catalogne.

Un changement d’agent qui relance tout !