Mercato - OM : Payet s’enflamme pour le dernier gros renfort du projet McCourt !

Publié le 25 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Visiblement emballé par les premières passées par Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, Dimitri Payet a rendu un vibrant hommage à son nouvel entraîneur.

Auteur d’un doublé décisif vendredi soir avec l’OM sur la pelouse du Stade de Reims (3-1), Dimitri Payet semble revenir en grande forme depuis plusieurs semaines. Plus affuté qu’en début de saison, l’international français retrouve un capital confiance important depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur du projet McCourt. D’ailleurs, interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Payet n’a pas manqué de rendre hommage au technicien argentin de l’OM.

« Il a apporté sa petite touche »