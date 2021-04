Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Leonardo a les idées claires pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 avril 2021 à 19h45 par A.D.

Alors que Jorge Mendes l'aurait sondé de manière informelle pour Cristiano Ronaldo, Leonardo aurait la tête ailleurs pour le moment.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé pourraient plier bagage dans un avenir proche et quitter le PSG s'ils ne prolongent pas très rapidement. Alors qu'il s'active pour boucler ces deux dossiers prioritaires, Leonardo est tout proche d'en finir pour Neymar, tandis qu'il est toujours en difficulté concernant Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a trouvé un accord avec son numéro 10 pour une prolongation de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, plus une en option. Et en ce qui concerne le Français, les discussions se compliquent car le champion du monde ne veut pas signer un bail trop long, et ce, pour garder la main mise sur son avenir. Et en cas de mauvaise surprise avec l'attaquant de 22 ans, le PSG pourrait se rabattre sur Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, une simple idée pour Leonardo ?