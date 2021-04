Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé sur le point de jouer un sale tour à Laporta ?

Publié le 24 avril 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone souhaiterait prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, qui expire en juin 2022. Mais au sein de l'écurie catalane, les interrogations sont nombreuses au sujet de l'avenir du Français.

« Je suis content ici à Barcelone. Je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer. Là il y a eu un nouveau président. C’est un président que j’ai vu mais que je ne connais pas trop. Il a fait l’histoire du Barça et il est proche des joueurs. Il aime bien parler aux joueurs. Je l’ai vu deux ou trois fois donc on verra bien ce qu’il va se passe » confiait il y a quelques jours Ousmane Dembélé au sujet de son avenir au FC Barcelone. Recruté contre un chèque de 135M€ en 2017, celui qui était annoncé comme le successeur de Neymar a eu du mal à enchainer les bonnes prestations sous le maillot catalan en raison notamment de multiples pépins physiques. Mais cette saison, Ousmane Dembélé a décidé de faire des efforts et d’améliorer son hygiène de vie afin d’éviter les blessures. Même s’il a été touché par une pubalgie, le joueur a pu obtenir du temps de jeu cette saison et a réussi à convaincre ses dirigeants.

Dembélé n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone

Auteur de très bonnes prestations sous le maillot du FC Barcelone, Ousmane Dembélé réalise sa saison la plus aboutie en Catalogne. Des performances qui ont permis au joueur d’être, de nouveau, sélectionné par Didier Deschamps pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Victime d’une pubalgie ces derniers jours, Dembélé figure dans le groupe du FC Barcelone qui fera face à Villarreal ce dimanche. Une bonne nouvelle pour Ronald Koeman, qui a rendu hommage à son ailier en conférence de presse. « C'est un joueur important et différent. Il est capable d'arriver, de dribbler, de faire face aux défenseurs et de tirer avec les deux jambes. Il est important parce qu'il nous a beaucoup donné cette saison et demain, il est intéressant qu'il soit avec nous » a confié le technicien néerlandais. Des qualités perçues également par Joan Laporta. Le président du FC Barcelone souhaiterait prolonger le contrat de Dembélé, qui expire en 2022, et aurait d’ores et déjà formulé une offre. Selon Sport, l’international français aurait un nouveau contrat entre ses mains, mais pour l’heure, il n’aurait pas encore accepté cette proposition. Une situation qui interrogerait sérieusement les dirigeants catalans.

