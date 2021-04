Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin s’est fait doubler par une star de Ligue 1 !

Publié le 24 avril 2021 à 19h10 par A.C.

Florian Thauvin se retrouve à seulement quelques mois de la fin du contrat qui le lie à l’Olympique de Marseille et semble avoir la cote à l’étranger.

Ou jouera Florian Thauvin la saison prochaine ? La fin de son contrat s’approche à grands pas et un départ de l’Olympique de Marseille semble de plus en plus envisageable. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria souhaite le prolonger et Jorge Sampaoli a également pris position en faveur d’un accord avec Thauvin. Pourtant, La Provence a expliqué que l’ailier de l’OM est très apprécié à l’étranger, notamment en Espagne, avec le FC Séville.

Ikoné plutôt que Thauvin pour le Milan AC