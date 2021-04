Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dénouement inattendu dans ce dossier XXL de Leonardo ?

Publié le 24 avril 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Alors qu'il ne parvient pas à trouver d'accord avec Gianluigi Donnarumma, le Milan AC aimerait s'offrir Mike Maignan. Quant au portier italien, un départ à la Juventus reste d'actualité.

« Il n'y a pas de nouvelles, mais nous sommes sereins car le club a fait sa part en proposant des sommes importantes. Nous sommes convaincus que cela conduira à une issue positive. » Interrogé sur les dossiers brûlants du Milan AC et notamment l’avenir d’Hakan Calhanoglu et de Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du club italien Frederic Massara a affiché sa sérénité. Pourtant, la situation est dans l'impasse notamment pour le portier italien. Formé au Milan AC, Donnarumma est très attaché à son équipe et souhaite prolonger son contrat, qui expire en juin prochain . « Je pense simplement à profiter de ce moment, qui, je l'espère, durera aussi longtemps que possible. Est-ce que j'ai envie de rester longtemps à Milan ? Bien sûr » avait-il confié en novembre dernier. Le portier italien souhaite poursuivre sa carrière en Serie A et les discussions se poursuivent entre les deux parties. Mais les exigences salariales de Donnarumma et de son agent, Mino Raiola, bloqueraient les négociations.

Le Milan AC a trouvé le successeur de Donnarumma en France

« Raiola veut une commission de 20 millions. Le Milan a fait une proposition au joueur de 8 à 10 millions d'euros par saison » avait confié le journaliste italien Luca Serafini, proche du Milan AC. Une information confirmée par Calciomercato.com. P our l’heure, l’offre n’aurait toujours pas été acceptée par Mino Raiola, ce qui inquièterait profondément les dirigeants italiens. Les responsables envisagent de plus en plus l’idée de perdre Gianluigi Donnarumma à la fin de la saison. Selon Calciomercato.com , le club transalpin aurait d’ailleurs commencé à se pencher sur sa succession. A en croire le portail, le Milan AC aurait déjà trouvé un accord avec Mike Maignan, performant cette saison au LOSC. L’international français aurait donné son accord à la formation milanaise, qui tente de parvenir à un terrain d’entente avec la formation entraînée par Christophe Galtier.

Raiola en négociations avec la Juventus